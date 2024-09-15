Голливудский актер Майкл Дуглас выразил недовольство тем, что Украине запрещено использовать западное оружие для ударов по России. Он отметил, что такая осторожность НАТО, связанная с опасениями ядерной эскалации, вызывает у него лишь негативные эмоции.

Дуглас побывал в Киеве в качестве «посла доброй воли ООН» и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита он высказал мнение, что Украине следовало сразу предоставить возможность атаковать российские объекты дальнобойными ракетами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев передал США и Великобритании список целей на территории России. Среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, а также позиции войск, которые Украина планировала атаковать с помощью ракет ATACMS.

Российский дипломат Сергей Рябков заявил, что Запад уже дал Украине разрешение на удары вглубь России, однако, несмотря на предупреждения Москвы о риске эскалации, эти действия продолжаются.