В Московский военный суд поступило новое дело против актера Кирилла Канахина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного по ролям в российских сериалах. Как сообщает «КоммерсантЪ», артист, ранее осужденный пожизненно за государственную измену, теперь обвиняется в участии в «Русском добровольческом корпусе»(террористическая организация запрещенная в России) и терроризме.

Обвинение касается его действий во время нападений на Брянскую и Белгородскую области, что привлекло внимание правоохранительных органов. Судебный процесс будет проходить заочно и в закрытом режиме, с другими участниками группы, также вовлеченными в это дело.

Кирилл Канахин получил известность благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Участковый», однако его участие в вооружённом конфликте на стороне ВСУ стало причиной многочисленных уголовных дел против него.