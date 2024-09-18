Алексей Розин — актёр, который одинаково убедителен как в серьёзных драматических ролях, так и в лёгких комедийных проектах. В новом сериале ТНТ «Дино», премьера которого состоится 30 сентября, он сыграл бывшего бандита 90-х, который снова возвращается к прошлому. В преддверии выхода сериала актёр дал интервью «Газете.Ru», где рассказал о своей новой роли, личных воспоминаниях о 90-х и опыте работы с известными режиссёрами.

Когда Розин получил приглашение на кастинг от режиссёра Тимофея Шарипова, он не сразу поверил, что сможет воплотить этот образ. Ему казалось, что для роли требуется более «брутальный» актёр. Однако Шарипов был уверен в своём выборе и настоял, чтобы Розин сыграл главного героя. Для подготовки к роли актёр пересматривал фильмы, изучая пластику и манеру поведения подобных персонажей, включая классику вроде «Терминатора».

Описывая 90-е, когда он сам был подростком, Алексей вспоминает этот период как противоречивое время. С одной стороны, многие люди стремительно богатели, а другие оказывались на грани бедности. С другой стороны, для страны открылся новый мир — Запад со своей музыкой, модой и культурой. Актёр отмечает, что не испытывает ностальгии по этой эпохе, несмотря на то, что сейчас интерес к ней в кино растёт. Режиссёры обращаются к 90-м не только из-за их исторической значимости, но и потому, что это был важный период для многих современных творцов, которые тогда были детьми или подростками.

Когда речь заходит о том, каким мог бы быть современный киногерой, Розин признаёт, что определить его сложно. По его мнению, герой 2020-х годов должен быть умелым и деловым человеком, который, несмотря на сложности, умеет преодолевать препятствия.

Особое внимание в интервью уделено сотрудничеству Розина с режиссёром Андреем Звягинцевым. Актёр трижды снимался у него и рассказывает, что всегда проходил кастинги наравне с другими артистами. Розин подчеркивает, что фильмы Звягинцева вызывают полярные мнения у зрителей: кто-то считает их великим искусством, а другие критикуют за излишнюю мрачность. Сам Розин объясняет, что трагедия — это сложный жанр, который заставляет зрителей сталкиваться со своими страхами и эмоциями.

Помимо съёмок в кино и театре, Алексей преподаёт в Школе-студии МХАТ. Он признаётся, что, хотя актёрскому мастерству можно научиться, в человеке должна быть искра — «актёрский ген». У своих студентов Розин учится не уставать и не останавливаться на достигнутом, ведь в творческой профессии всегда важно искать что-то новое.

Что касается его личной жизни и свободного времени, актёр с юмором признаётся, что предпочитает отдыхать на диване, а также гулять по городу и встречаться с друзьями, хотя в шахматы, как утверждает интернет, он играть не умеет.