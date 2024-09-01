Человечество всегда жило бок о бок с вирусами. Эти невидимые враги, появившиеся на Земле задолго до нас, умеют приспосабливаться и меняться, оставляя свой след не только на нашем здоровье, но и на страницах истории, рассказал “Комсомольской правде” академик Юрий Лобзин.

Вспомним Древнюю Грецию, цветущую цивилизацию, павшую под натиском тропической малярии. Или Римскую империю, ослабленную чумой Юстиниана. А исчезновение инков? Это тоже дело рук вирусов – оспы, кори, тифа и гриппа, занесенных конкистадорами.

Даже эпоха Возрождения, казалось бы, расцвет культуры и науки, была омрачена эпидемией сифилиса. Болезни не щадили никого, меняя судьбы народов и ход истории.

Сегодня, благодаря науке и медицине, мы можем противостоять многим инфекциям. Антибиотики, противовирусные препараты и, конечно же, вакцины – наши верные союзники в этой борьбе. Пандемия ковида показала, насколько важно быть готовыми к новым вызовам и как эффективна может быть вакцинация.

Но расслабляться рано. Инфекционные заболевания до сих пор остаются серьезной проблемой, особенно для детей. Более 90% всех детских болезней связаны с инфекциями, и многие из них могут привести к хроническим заболеваниям.

Поэтому вакцинация – это не просто медицинская процедура, это акт любви и заботы о своих детях. Она помогает защитить их от опасных болезней и обеспечить им здоровое будущее.

Вирусы всегда будут рядом с нами, но мы не должны сдаваться. Благодаря науке и сознательности каждого из нас, мы можем противостоять этим невидимым врагам и строить светлое будущее для себя и своих детей.