В результате недавнего удара по военному аэродрому в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины, возможно, были уничтожены несколько американских истребителей F-16. Эти самолеты совсем недавно были переброшены на украинскую авиабазу с одного из аэродромов НАТО. Сообщается, что это уже второй удар по аэродрому, и по предварительным данным, пострадало не менее четырех истребителей.

Первый случай уничтожения американского F-16 на Украине вызвал множество версий от командования ВСУ, стремившихся объяснить инцидент. Варианты варьировались от технической неисправности до ошибочных действий украинской ПВО. Однако в большинстве сообщений избегалось прямое признание, что самолет был сбит российской ракетой.

Теперь внимание вновь сосредоточено на Староконстантинове, так как, по сообщениям, аэродром подвергся серии атак, включая удары гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” от ВКС России. Украинские источники подтвердили несколько атак на объект, начиная с ночного удара беспилотниками «Герань-2», за которым последовала более мощная атака гиперзвуковыми ракетами.

Журналист Анатолий Шарий, ссылаясь на свои источники, осторожно намекнул на уничтожение двух пар истребителей. Позже российский военкор Юрий Котенок подтвердил эту информацию, добавив, что использование гиперзвуковых ракет “Кинжал” указывает на высокую значимость целей, среди которых, вероятно, находились американские F-16.