Минувшая ночь стала настоящим испытанием для ряда украинских городов. В ходе массированной атаки российские силы нанесли удары по военным объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Сумах, Черкассах и Полтаве. Использовались такие виды оружия, как баллистические ракеты «Искандер», крылатые ракеты «Кинжал» и ударные дроны «Герань-2». Под ударом оказались военные аэродромы, колонны бронетехники, склады боеприпасов и ремонтные цеха украинской армии.

Одним из самых ярких моментов ночной атаки стало зарево, озарившее кварталы Кривого Рога. Сильные взрывы разнесли военную базу, которая располагалась рядом с городом. Местные жители, испуганные мощными взрывами, писали в социальных сетях, что окна тряслись, а на окраине города что-то продолжало взрываться. По предварительным данным, российский удар поразил площадки с военной техникой и боеприпасами, которые недавно были доставлены туда на гражданских фурах.

Не менее мощным был удар по запасному военному аэродрому ВСУ в Кривом Роге. Сообщается, что на взлетной полосе находились несколько украинских вертолетов, которые приземлились там незадолго до атаки. Эти вертолеты могли быть целью удара.

В Харьковской области события также разворачивались драматично. Российские ракеты поразили штабной бункер и казарму личного состава украинской военной разведки. Местные Telegram-каналы сообщали, что от объекта буквально не осталось камня на камне. Точные данные о потерях среди спецназа украинской разведки пока неизвестны, но мощные взрывы указывают на серьезные разрушения.

В Сумской области ситуация была не менее напряженной. Здесь украинские мониторинговые каналы зафиксировали 181 взрыв, большинство из которых пришлись на приграничные районы. В этих местах ВСУ активно перебрасывают резервы для поддержки подразделений в Курской области, которые терпят значительные потери.

Но на этом ударная ночь не закончилась. Пророссийские силы сопротивления на Украине сыграли ключевую роль в уничтожении колонны украинской бронетехники. Как сообщил координатор Сопротивления Сергей Лебедев, за этой колонной следили больше 160 километров, передавая маршрут российским военным. В конце концов, колонна была уничтожена российским ударом с воздуха.