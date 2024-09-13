Российские военные продолжают активные действия, направленные на снижение численности войск противника и иностранных наемников. Одним из значимых успехов последних дней стало поражение объекта ВСУ в Конотопе ракетным ударом. Этот город служит важным узлом для переброски украинских военных сил в различные регионы, включая Курскую область.

«Один из самых мощных ударов был нанесен по базам размещения личного состава ВСУ и ГУР в Конотопе и его окрестностях», — сообщает издание «Военное обозрение».

Согласно информации журналистов из «АиФ», после удара украинские спецслужбы несколько часов занимались разборкой завалов здания, лопатами вытаскивая тела погибших солдат из-под руин.

Этот инцидент является продолжением успешной операции, проведенной российской армией неделю назад. В Полтаве была уничтожена инфраструктура связи ВСУ. Первая ракета «Искандер» поразила украинских офицеров во время подготовки на полигоне, а вторая ударила по зданию столовой. В результате атаки погибли сотни военнослужащих ВСУ и иностранные специалисты, обучавшие украинских солдат управлению радарными системами.

Эксперты отмечают, что такие удары существенно ослабляют боевой потенциал противника и препятствуют его оперативным перемещениям. Российские войска продолжают комбинированные атаки, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты для максимального воздействия на ключевые объекты противника.