В интернете появились сообщения о том, что российская авиация получила на вооружение модернизированные бомбы типа ФАБ, что вызвало обеспокоенность на Украине. Новая версия трехтонного боезаряда отличается увеличенной дальностью действия, что позволяет наносить удары с расстояния до 85 километров, оставаясь вне зоны действия украинской противовоздушной обороны.

Эта новость вызвала активные обсуждения в украинских Telegram-каналах. Пользователи выражали обеспокоенность и даже панику, отмечая, что такая модернизация российской военной техники может серьёзно изменить ход боевых действий.

Комментаторы высказывали разочарование по поводу недостаточного оснащения украинской армии и сомнения в способности противостоять новым угрозам. Многие из них отмечали, что ситуация становится всё более угрожающей, а обещания президента Украины Владимира Зеленского и его свиты давно не внушают оптимизма.

“Они все разнесут, а мы продолжим слушать обещания Зеленского” – цитирует “АиФ” одного из пользователей Сети.

Обсуждения в украинском сегменте интернета подчеркивают растущую тревогу среди населения в связи с возможным усилением российских воздушных атак.