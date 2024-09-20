Российская писательница и журналист Марина Ахмедова, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, поделилась на своём Telegram-канале мнением о недавнем высказывании Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ).

В своем сообщении Ахмедова осудила юмориста за его поддержку действий Израиля, касающихся массовых подрывов пейджеров участников движения «Хезболла» в Ливане, передает портал SM-News.

Галкин в своей публикации в соцсетях назвал эти действия «гениальной операцией» израильских спецслужб, хотя признал, что до полной победы над терроризмом еще далеко. Он также призвал своих подписчиков оказать финансовую поддержку вооружённым силам Израиля, утверждая, что собранные средства пойдут на гуманитарные нужды.

Ахмедова выразила возмущение тем, что Галкин поддерживает такие действия, подчёркивая, что его пацифистская позиция на деле оказывается совершенно иной, поскольку он оправдывает страдания мирных жителей.