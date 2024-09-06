AFP: в Перу конфискована крупная партия сушеной «Виагры инков»

Перуанские власти сообщили о конфискации сотен находящихся под угрозой исчезновения лягушек, отловленных браконьерами за их предположительно афродизиакное воздействие.

Представитель Национальной службы по защите лесов и дикой фауны объявили в четверг (5 сентября) об обнаружении 390 высушенных лягушек в картонной коробке, перевозимых в грузовике в регионе Пуно, граничащем с Боливией. Браконьеры везли сушеных земноводных в столичную Лиму, где эти лягушки широко используются в традиционной медицине и в блюдах, предназначенных для повышения сексуального влечения клиентов.

Некоторые перуанские целители варят из лягушек напиток, называемый ими «Виагрой инков», ссылаясь на популярное лекарство, используемое для борьбы с эректильной дисфункцией. По утверждению традиционных целителей лягушачье зелье обладает и другими медицинскими эффектами.

Редкое земноводное

Гигантская лягушка титикакский свистун (лат.Telmatobius culeus, на изображении), одна из крупнейших водяных лягушек в мире, обитает Перу и в некоторых частях Боливии. За последние 15 лет популяция титикакского свистуна сократилась на 80% из-за браконьерства, изменения климата и загрязнения их среды обитания.

Торговля дикими животными – преступление, караемое в Перу штрафами в размере более $14 500 (свыше 1,3 млн руб.), более чем в 50 раз превышающими месячную минимальную зарплату в этой латиноамериканской стране.