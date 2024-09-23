Российская делегация не получит приглашение на церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Освенцим, которая состоится 27 января 2025 года. Это решение было объявлено руководством мемориального комплекса «Аушвиц — Биркенау».

Освенцим, также известный как Аушвиц, был освобожден Советской армией 27 января 1945 года, когда войска вошли в лагерь и спасли около семи тысяч заключенных, многие из которых находились в крайне тяжелом состоянии. За годы существования этого нацистского лагеря смерти в него было депортировано более 1,3 миллиона человек.

Отказ в приглашении российской делегации на подобные исторические мероприятия стал повторяющейся тенденцией. В августе этого года Пьер де Голль, внук французского генерала Шарля де Голля, осудил решение Франции не приглашать Россию на церемонию в честь освобождения Парижа. А в мае Россия также не была приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее норвежский профессор Гленн Дисен обвинил Евросоюз в попытке переписать историю. Его комментарий последовал после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Освенцим был освобожден “союзными войсками”. Российские официальные лица настаивают, что лагерь был освобожден именно Красной армией, и требуют исправления этой исторической неточности.