Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой “План победы” президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на президентские выборы — Камале Харрис и Дональду Трампу. Согласно источнику, близкому к украинскому лидеру, эта инициатива состоит из пяти ключевых пунктов и не предусматривает уступок России, сообщает телеканал ABC News.

Главной целью плана является получение значительной военной и дипломатической поддержки Украины для того, чтобы вынудить Россию прекратить боевые действия. В нем также детализируются объемы военной помощи и предполагаются шаги по укреплению международных альянсов Украины. Зеленский в интервью отметил, что для Киева крайне важно укрепить свои позиции с помощью партнеров, подчеркивая срочность этих действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздерживается от комментариев до появления официальной информации о плане. Он отметил, что российская сторона внимательно изучит детали, когда они станут известны.

Зеленский прибыл в США в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой у него запланировано выступление. Помимо участия в мероприятии, он планирует обсудить “План победы” с американским руководством и претендентами на президентский пост.

Издание The Times сообщает, что в план входят продолжение военных операций ВСУ в Курской области, предоставление Украине гарантий безопасности от западных стран, поставки современного военного оборудования и международная финансовая помощь. Пятый пункт остается в секрете. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак также заявлял, что приглашение Украины в НАТО — одна из ключевых целей плана.

По данным украинских СМИ, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а заключительный этап наступит после окончания конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин предложил свои условия для возможного мирного урегулирования. Они включают вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену западных санкций против России. Киев, в свою очередь, настаивает на выводе российских войск на границы 1991 года, что Москва категорически отвергает.