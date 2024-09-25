В Тюменской области произошла удивительная история — спустя 24 года нашёлся мужчина, который всё это время находился в трудовом рабстве у иностранцев. Об этом сообщает портал 72.ru.

История началась, когда жительница одного из сёл обратила внимание на человека, который пас коров. Он выглядел крайне запущенно, его тело было покрыто синяками, а сам он избегал общения с другими. Заинтересовавшись, женщина выяснила, что мужчина работает за еду у группы людей и решила обратиться к волонтёрам, занимающимся помощью в сложных ситуациях.

Оказалось, что этот человек уехал на заработки в 2000 году, но бесследно исчез. На протяжении двух десятилетий его считали пропавшим без вести. Всё это время он находился у выходцев из Казахстана, выполняя тяжёлую работу в обмен на пищу.

После того, как информация о нём появилась в социальных сетях, родственники, в том числе его брат, узнали о том, что мужчина жив. 23 сентября его забрали с поля и доставили к родным.