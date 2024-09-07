Покупка недвижимости — процесс, требующий тщательного подхода, особенно если цель — найти выгодное предложение. Многие продавцы устанавливают завышенные цены, но есть несколько факторов, которые могут помочь покупателю снизить стоимость квартиры. Эксперты рассказали порталу РБК, на что стоит обратить внимание при торге.

История собственности

Если квартира недавно перешла в собственность, например, по наследству, это может быть поводом для снижения цены. Наследственные объекты часто вызывают опасения у покупателей из-за возможных юридических проблем, что делает продавцов более сговорчивыми. В таких случаях скидка может достигать 8–10%.

Неудовлетворительное состояние жилья

Квартира с давним ремонтом или нуждающаяся в значительных улучшениях также предоставляет возможность для торга. Покупатель может запросить скидку, если обнаружены проблемы с сантехникой, вентиляцией или окнами. Дополнительным фактором может стать неблагоприятное расположение дома, например, близость к промышленным объектам или неудачный вид из окна. В таких ситуациях можно рассчитывать на снижение цены на 2–3%.

Залоговая недвижимость

Квартиры, приобретенные в кредит и находящиеся в залоге у банка, нередко продаются дешевле. Продавцы, которые стремятся закрыть кредит, могут предложить скидку, если покупатель готов быстро завершить сделку. Однако, если объект недвижимости пользуется высоким спросом, цена может быть ближе к рыночной, и скидка составит не более 5–7%.

Возраст и состояние дома

Состояние здания также играет роль в определении стоимости квартиры. Если дом старый, с явными внешними и внутренними дефектами, это становится поводом для торга. Покупатель может запросить скидку до 5% в зависимости от степени износа и общего состояния дома.

Продавец очень торопится

Если продавец торопится продать квартиру, например, из-за необходимости срочного переезда или завершения другой сделки, это может стать вашим преимуществом. В подобных ситуациях продавцы часто готовы снизить цену, чтобы быстрее закрыть сделку. Скидка в таких случаях может составлять до 6%.

Неудобное расположение

Квартиры в районах с плохой транспортной доступностью или вблизи шумных объектов, таких как железные дороги или промышленные предприятия, также могут быть проданы с дисконтом. Покупатель может использовать эти факторы для переговоров и получить скидку до 10%.

Неудачный этаж

Если квартира находится на первом или последнем этаже, а также на верхних этажах пятиэтажного дома без лифта, это может быть основанием для снижения цены. Однако здесь скидка будет минимальной — в пределах 2%.

Знание этих нюансов помогает покупателю эффективно торговаться и снижать стоимость квартиры, что особенно важно в условиях современного рынка недвижимости.