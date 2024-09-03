В Крыму наблюдается значительный рост интереса туристов к отдыху в бархатный сезон, что подтверждается высокой активностью бронирований номеров в местных гостиницах и санаториях. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в интервью радиостанции “Спутник в Крыму”.

Министр отметил, что на данный момент уже забронировано 65% мест для проживания, и эта цифра продолжает увеличиваться. Особое внимание привлекают санаторно-курортные направления, где уровень бронирований немного выше. Кроме того, Ганзий подчеркнул, что в этом году увеличилась глубина бронирований, охватывающая период вплоть до Нового года.

Подводя итоги летнего сезона, который все еще продолжается, министр отметил, что загрузка туристических объектов достигла около 70% за три летних месяца. Это свидетельствует о положительной динамике развития туристической отрасли в регионе.

По прогнозам синоптиков, в Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, а температура моря останется высокой, что позволит продлить бархатный сезон до октября. Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что такие погодные условия благоприятно скажутся на продолжительности туристического сезона в регионе.