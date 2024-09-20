Согласно исследованию, проведённому рекрутинговой платформой hh.ru и облачным провайдером K2 Cloud, работодатели всё реже повышают зарплаты IT-специалистам. В 2024 году 38% компаний приняли решение отказаться от индексации зарплат. Опрос охватил 900 работодателей из различных сфер, включая IT, финансы, промышленность, торговлю и транспорт.

Крупные IT-компании подтвердили, что сталкиваются с завышенными ожиданиями по зарплатам со стороны кандидатов, что делает удовлетворение таких запросов невозможным. Лишь 11% респондентов готовы увеличить зарплаты, а 15% компаний уже приняли индивидуальные решения по повышению окладов.

При этом 67% участников опроса отметили, что поиск подходящих специалистов значительно усложнился за последний год — сроки закрытия вакансий увеличились в два раза. Особенно остро кадровый кризис ощущается в крупном и среднем бизнесе, где каждая третья компания сталкивается с трудностями в поиске сотрудников.

Малый бизнес, напротив, менее чувствителен к данной проблеме. Только 23% предпринимателей сообщили об увеличении сроков поиска специалистов в IT-сфере, что объясняется более скромными требованиями к кандидатам.