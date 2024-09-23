23-летняя жительница Великобритании Лиза Коффи из графства Кент поделилась необычной историей о том, как её сын Лука появился на свет дважды. Как сообщает издание Daily Mail, врачи диагностировали у ребенка на ранних сроках беременности spina bifida — расщепление позвоночника, что требовало немедленного вмешательства.

Когда Лиза была на 27-й неделе беременности, медики приняли решение провести операцию для частичной коррекции патологии. Мальчика временно извлекли из матки для проведения хирургической процедуры, а затем вернули обратно. Окончательно Лука родился на 38-й неделе. После появления на свет он провёл восемь дней в отделении интенсивной терапии.

Врачи предупредили Лизу, что её сын может никогда не научиться ходить, так как заболевание сильно влияет на опорно-двигательный аппарат. Сразу после рождения ему пришлось пройти несколько операций на позвоночнике и мозге. Однако, несмотря на это, мать сохраняет надежду, что её сын сможет ходить.

На спине Луки остался шрам, свидетельствующий о проведённой операции. В настоящее время у него диагностирована мальформация Арнольда-Киари — редкое состояние, при котором мозжечок выпячивается в позвоночный канал. Сейчас Луке исполнился один год, и он проходит курс физиотерапии. Врачи отмечают прогресс: мозжечок постепенно восстанавливается, а установка дренажа пока не требуется. Следующее МРТ запланировано на время, когда мальчику исполнится два года.

В Великобритании ежегодно около 600 детей рождаются с расщеплением позвоночника. В легких формах это заболевание может проходить практически незаметно для человека, который даже не подозревает о диагнозе. Однако самая тяжелая форма патологии — миеломенингоцеле — вызывает серьёзные нарушения в движении и повышает риск развития инфекций.

В большинстве случаев хирургическое вмешательство при spina bifida проводится после рождения. Но в редких случаях, как в случае с Лукой, операцию проводят ещё в утробе матери. По словам врача Ханы Патель, такие случаи встречаются лишь в одном из тысячи.

При правильном лечении многие дети с расщеплением позвоночника доживают до взрослого возраста, а их средняя продолжительность жизни составляет около 40 лет. Специалисты подчёркивают, что, несмотря на все сложности, пациенты с этим заболеванием могут вести полноценную и независимую жизнь.