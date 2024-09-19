Кай Метов, один из культовых музыкантов 90-х годов, 19 сентября отмечает свое 60-летие. Биография исполнителя интересных фактов, которые остаются неизвестными для широкой аудитории. Музыкант, который запомнился многим по хитам, как “Position № 2”, за свою карьеру прошел длинный путь, воплощая себя в самых разных ролях.

Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Детство будущего артиста прошло под строгим контролем родителей, которые настаивали на том, чтобы он избегал ношения импортной одежды. Но уже с ранних лет у Кая проявились музыкальные способности, и его абсолютный слух сделал его одним из ведущих музыкантов своего времени.

Скрипка стала первым инструментом, на котором он начал учиться, но впоследствии сердце музыканта покорил рояль. Метов неоднократно признавался, что именно рояль для него стал главным источником вдохновения, позволяя передавать весь спектр эмоций.

Мало кто знает, что Кай Метов не только автор-исполнитель, но и многопрофильный специалист. Он освоил несколько профессий: звукорежиссер, аранжировщик, актер и даже юрист. Кроме того, он окончил ГИТИС, где активно занимался театром и участвовал в дипломных спектаклях. Эта многогранность сделала его успешным не только на сцене, но и за её пределами.

Период 90-х для Метова был особенно насыщенным. Его песни звучали буквально из каждого радиоприемника, а альбомы распродавались огромными тиражами. Однако слава не обошлась без сложных моментов: концерты нередко сопровождались неприятностями с “братками”, которые требовали долю от его гонораров.

Личная жизнь артиста также была не менее интересной. Его первый брак с Натальей оказался недолгим, несмотря на рождение дочери. Второй значимый роман с участницей группы “Любовные истории” Ольгой Филимонцевой тоже закончился разрывом спустя девять лет.

Сегодня Кай Метов продолжает свою творческую деятельность, пишет инструментальные композиции и сохраняет преданность своим фанатам, исполняя хиты прошлых лет на концертах. В 2023 году он предстал перед многочисленными поклонниками в совершенно новом обличии, приняв участие в шоу “Суперстар!”. Одержать победу Каю не удалось, но зрители по достоинству оценили его исполнение композиций “Часики”, “Грустная танцую” и прочих, которым Метов практически подарил новое звучание.