В последние дни фронт на востоке Украины значительно изменился, что признают военные эксперты и журналисты на Западе. Немецкий обозреватель Юлиан Репке в своем сообщении в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) указал на ухудшение обстановки для украинских войск в районе города Покровск, ранее известного как Красноармейск, в Донецкой Народной Республике.

Репке подчеркнул, что оборонительные позиции Украины в этом районе разрушаются с завидной регулярностью. Он отметил, что только за последнюю неделю российские войска продвинулись на пять километров в сторону Покровска и заняли населенный пункт Веселое.

Министерство обороны РФ также сообщило о взятии под контроль дополнительных территорий. В частности, российские военные установили контроль над селами Прогресс и Евгеновка в ДНР. Село Евгеновка находится в низине западного края Очеретинских высот, а Прогресс расположен к северу от нее, являясь одним из ключевых рубежей обороны ВСУ у реки Волчья.

Эти успехи на поле боя могут обеспечить стратегическое преимущество для российских войск в направлении на Красноармейск, который является важным транспортным узлом украинской армии в регионе.