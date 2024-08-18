Более 50 тысяч туристов и около 9 тысяч автомобилей ежедневно пересекают границу с Абхазией на контрольно-пропускном пункте, хотя его пропускная способность составляет всего 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств за сутки, сообщает sochi1.ru.

Мария Штурм, одна из путешественниц, поделилась, что некоторые туристы приезжают в Абхазию лишь на один день. Она заметила, что утром и вечером образуются большие очереди соответственно на въезд и выезд из страны. Она также указала на особенности пересечения границы для разных категорий путешественников:

«Водители на двухколесном транспорте проходят границу значительно быстрее. Дело в том, что при пересечении границы с детьми часто возникают задержки. Пограничники задают дополнительные вопросы, дети могут расстроиться, что замедляет процесс».

Мария также рассказала о своем опыте: она привезла велосипед в Адлере, оставила автомобиль на бесплатной стоянке у границы и пересекла границу на велосипеде, взяв с собой только необходимые вещи. На границе для велосипедистов предусмотрена отдельная полоса, что ускорило ее процесс пересечения. Специальный пустой павильон, где проверили ее паспорт, также способствовал быстрому прохождению паспортного контроля, заняв всего 15 минут.