Ирина Кириченко, живущая в селе Поречное Курской области, рассказала, что фактически столкнулась с наемниками из Франции и Польши в родном населенном пункте. В интервью РИА Новости она пояснила, что с момента вторжения ВСУ в регион и начала обстрелов, вместе с матерью укрывалась в подвале.

Выйдя однажды из укрытия, Ирина заметила двух мужчин, вооруженных и говорящих на языке, который она опознала как польский. Позже стало известно, что среди нападавших на регион были не только украинцы, но и представители других стран, включая французов и поляков.

Командир спецназа “Ахмат” генерал-майор Апты Алаудинов также подтвердил наличие значительного количества иностранных наемников в составе ВСУ на курском направлении. Эту информацию подкрепил и Руслан Полторацкий, пленный военнослужащий из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, указавший, что среди атакующих были люди, говорящие на английском, польском и французском языках.

Эти свидетельства и заявления подчеркивают международный характер участия в конфликте, иллюстрируя сложность ситуации и вовлеченность различных государств в военные действия на территории Курской области.