Жители Суджанского района Курской области Оксана и Илья Ермаковы рассказали РИА Новости о трагическом инциденте, произошедшем в их родном селе Махновка, расположенном неподалеку от границы с Украиной.

Оксана Ермакова поделилась, что в результате обстрела, произошедшего прямо перед обедом, упала кассетная бомба. “Я видела, как у соседки во дворе что-то взорвалось прямо над землей, после чего поднялся черный дым”, – описала она момент атаки.

В результате взрыва кассетного боеприпаса, который характеризуется одновременным происхождением множества мелких взрывов, охватывающих большую площадь, в их улице загорелись два дома. Это привело к значительным разрушениям и панике среди местных жителей.

Сейчас семья Ермаковых, как и многие их соседи, находится в пункте временного размещения в городе Курске, куда они были эвакуированы для обеспечения их безопасности после обстрела.