Жители Курской области делятся шокирующими историями о страхе и жестокости военных ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. Люди рассказывают, что были вынуждены бежать из своих домов, чтобы спасти себя и своих детей от возможного насилия.

Сотрудники СК России внимательно регистрируют все показания жителей, обеспечивая им юридическую поддержку и помощь в решении социальных и бытовых проблем. Особое внимание уделяется оформлению граждан в качестве потерпевших, что является важным шагом в процессе документирования и расследования преступлений.

Работа следователей в регионе продолжается, и они призывают всех, кто стал свидетелем или жертвой нарушений, делиться информацией, которая может помочь в установлении справедливости и возмездии виновным.