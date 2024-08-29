В Курске разыгралась настоящая драма, затронувшая семью Сергея Катречко. Его мама, Наталья, оказалась в эпицентре обстрелов в приграничной Судже и до сих пор не может оправиться от того, что ей довелось пережить.

Все началось с того, что Сергей потерял связь с матерью, когда начались обстрелы. Ситуация накалялась, а дни ожидания становились для семьи настоящим испытанием. Почти неделю они не знали, жива ли Наталья, пока, наконец, не получили известие, что она нашлась. Но то, что она рассказала после своего возвращения, шокировало всех.

Сама женщина вспоминает, как ей пришлось покинуть свой дом, чтобы спастись. Она прошла почти 50 километров по лесам и полям, чтобы уйти от опасности. Без еды, без сна, в одном халате и тапочках, она шла 14 часов. Эта дорога стала для нее настоящим испытанием, и даже сейчас, находясь в безопасности, она не может забыть пережитое.

Особенно женщину потрясло то, как украинские военные светили фонарями в окна обесточенных домов. Они целенаправленно стреляли по окнам, устраивали поджоги. Наталья вспоминает, как огромные лица, освещенные фонарями, наводили на нее ужас. В голове до сих пор звучат выстрелы, а кошмары ночами преследуют ее, заставляя просыпаться в холодном поту.

Наталья также рассказывает, как неизвестные стреляли из автоматов по всему, что попадалось на пути людям, животным, зданиям. Вся связь была потеряна, свет отключен, сотовые вышки разрушены. Этот кошмар стал реальностью для Натальи и других жителей Суджи.

Сейчас Наталья находится в пункте временного размещения в Курске. Врачи и психологи помогают ей восстановиться, но последствия стресса дают о себе знать каждую ночь. Один и тот же кошмар, где фонари светят в окна и раздаются выстрелы, продолжает терзать женщину.

Сергей Катречко с тревогой наблюдает за состоянием своей матери, надеясь, что время и помощь специалистов помогут ей забыть этот ужас. Но пока воспоминания живы, кошмар, который пережила его мать, остается частью ее повседневной жизни.