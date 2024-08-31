В Краснодаре полиция раскрыла нелегальную вебкам-студию, устроенную в квартире на улице Лузана. Об этом сообщил Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы городского УМВД. Видеотрансляции для взрослых проводились в помещении без ведома владелицы квартиры, что стало шоком для женщины.

Всё началось с того, что хозяйка квартиры сдала жилье молодому человеку. Однако вскоре соседи начали жаловаться на постоянный шум и громкие звуки. Обеспокоенная владелица решила проверить, что происходит в её квартире. То, что она увидела, превзошло все её опасения. В помещении, кроме арендатора, находились еще несколько молодых мужчин и девушек. Как она рассказала позже, они были в обнаженном виде, а в квартире было установлено световое оборудование и компьютеры для съемок.

Женщина заметила, что её квартира была сильно испорчена: поврежден ремонт, мебель в плохом состоянии. Увидев это, она сразу обратилась в полицию.

Правоохранители прибыли на место и опросили троих молодых людей, которым на момент задержания было от 21 до 25 лет. У них изъяли ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Как утверждает хозяйка квартиры, это оборудование использовалось для создания видеозаписей эротического характера.

Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить все детали произошедшего. Полиция обещает принять меры после завершения разбирательства. Вдобавок, одному из участников составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Эта история стала примером того, как сдача квартиры может обернуться серьезными проблемами для владельцев недвижимости, и подчеркивает необходимость внимательного подхода к выбору арендаторов.