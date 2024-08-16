В 1998 году Владимир Жириновский, тогдашний лидер фракции ЛДПР, предрек нападение Киева на Курскую область. На этот момент обратила внимание «Парламентская газета», вспоминая о подписанном в 1997 году Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Этот документ был ратифицирован Госдумой в декабре 1998 года. Согласно договору, обе страны обязались соблюдать права и свободы граждан, а также выполнять международные обязательства для обеспечения безопасности.

Жириновский выступил противником этого договора, назвав его «антироссийским антигосударственным актом», аналогичным событиям декабря 1991 года, когда был ратифицирован договор о создании СНГ. ЛДПР воздержалась от голосования за этот документ.

«Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», – сказал тогда пророческую речь глава ЛДПР.

Эти слова получили новый резонанс на фоне продолжающейся поддержки Запада Украины в её конфликте с Россией. Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, выразил мнение, что мир с Киевом можно достичь только военными методами, учитывая непрекращающуюся поддержку со стороны Запада.