Медицинские специалисты предостерегают от контактов с бездомными животными, такими как кошки и собаки, указывая на риски заражения различными инфекционными заболеваниями. Среди наиболее опасных болезней, которые могут передаваться от таких животных, выделяют бешенство, бордетеллез, токсоплазмоз, болезнь кошачьих царапин и лишай.

Бешенство является крайне опасным заболеванием, передающимся через укус инфицированного животного, и его невозможно полностью вылечить современными методами. Бордетеллез может проявляться симптомами, схожими с гриппом, и в ряде случаев приводить к пневмонии, особенно это опасно для беременных женщин из-за риска нарушений в развитии плода.

Токсоплазмоз, передающийся при контакте с фекалиями заражённых животных, особенно опасен для беременных и людей с ослабленной иммунной системой. Болезнь кошачьих царапин может вызывать серьёзные осложнения, включая поражение глаз, мозга и сердца у лиц с ослабленным иммунитетом.

Лишай, который передается от бездомных кошек и собак, вызывает зуд, поражения кожи и выпадение волос, и может требовать продолжительного лечения.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать взаимодействия с бездомными животными и при укусах или царапинах сразу же обращаться за медицинской помощью.