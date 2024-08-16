Согласно информации, опубликованной в telegram-канале INSIDER-T, президент Украины Владимир Зеленский якобы пытался через неофициальные каналы предложить Кремлю “сделку”. Он намеревался “обменять” Суджу в Курской области на Донбасс. Сообщается, что это предложение было передано российскому президенту Владимиру Путину через бизнесмена Романа Абрамовича, фамилия которого уже появлялась в подобных контекстах.

Однако, по данным источников канала, это предложение было категорически отвергнуто Путиным. Основной причиной отказа стала ситуация в Курской области, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют в достаточной мере, чтобы диктовать такие условия Москве, передает “МК”.

Обозреватель «Царьграда» добавляет, что Киев вряд ли сможет снова использовать фигуру Абрамовича для достижения своих целей.