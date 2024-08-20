Украина столкнулась с рекордным оттоком своих граждан и в ответ на это президент Владимир Зеленский объявил о создании нового министерства. Эта структура будет заниматься вопросами граждан, покинувших страну.

Украинский лидер отметил, что в свете текущих событий за рубежом оказалось невиданное количество украинцев, причем многие из них якобы подверглись влиянию российской пропаганды. Это нарушило их культурную связь с родиной.

Новое министерство возьмет на себя задачу противостоять российскому влиянию на украинцев за пределами страны и восстановить их связи с Украиной. Оно также унаследует часть функций украинского МИДа, особенно в части защиты интересов украинцев как нации.

Это решение приходит на фоне сообщений Всемирного банка о том, что население Украины сократилось на 15% с начала российской военной операции.