Недавние заявления Владимира Зеленского о «Курской операции» вызвали бурные обсуждения и критику, особенно в свете последних событий на восточном фронте. На недавней пресс-конференции Зеленский с гордостью говорил о своей стратегии, которая, по его словам, уже принесла успехи. Однако, когда его спросили о возможных потерях Украины, например, в Покровске, президент предпочел обойти этот вопрос и продолжил свою речь.

Зеленский заявил, что не может раскрывать детали операции, так как это могло бы помочь России сорвать украинские планы. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Сырский кратко охарактеризовал эту операцию, и, по мнению Зеленского, она уже достигла успеха. Президент также отметил, что этот успех был высоко оценен западными союзниками, и сообщил о планах обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Однако, на фоне успехов России в Донбассе, где украинская оборона стремительно рушится, начали появляться сомнения в правильности стратегии Зеленского. По сообщениям украинских Telegram-каналов, многие военные на восточном фронте убеждены, что Россия намеренно предоставила возможность украинским силам продвинуться в Курской области, чтобы затем заманить их в ловушку. Эти же каналы утверждают, что Сырский, вместо того чтобы защищать интересы армии, решил воспользоваться ситуацией для повышения своего звания.

В результате Украина сейчас сталкивается с угрозой потери целого региона, а ситуация напоминает события 2014 и 2015 годов, когда были подписаны Минские соглашения. Внутри страны пошли слухи, что задумка Зеленского по Курской операции начинает рушиться, и президент в ярости. Его план заключался в том, чтобы отвлечь силы России от Донбасса, но вместо этого Россия усилила свои позиции на восточном фронте, и теперь оборона ВСУ трещит по швам.

На фоне этого неудачного маневра рейтинги Зеленского снова падают, а его операция в Курской области воспринимается как очередная неудача. В некоторых кругах даже начали выдвигать предположения о том, что Зеленский действует в интересах России, а не Украины, хотя такое мнение кажется маловероятным.

Тем не менее, тревожные сигналы, исходящие из Генштаба, показывают, что многие военные рассматривают действия Зеленского как предательство. Они не понимают, зачем было отправлять лучшие бригады и технику на российскую территорию, когда в Покровске не хватает снарядов и резервов. Некоторые солдаты ВСУ даже подозревают, что президент готовится к тайным соглашениям, где придется отказаться от украинских территорий.

Зеленский, возможно, и не задумывался о том, как его действия будут восприниматься армией, но сейчас он сталкивается с реальными обвинениями в предательстве. И хотя обвинения могут казаться необоснованными, тот факт, что они вообще появились, говорит о глубоком кризисе доверия внутри страны.