В небе над Украиной разразился шторм, который привел к отставке высокопоставленного военного. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Решение прозвучало как гром среди ясного неба и стало следствием скандала, разгоревшегося вокруг крушения американского истребителя F-16.

Олещук, который возглавлял ВВС с августа 2021 года, оказался в центре внимания после обвинений депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой. Она заявила, что F-16 был сбит украинским зенитным ракетным комплексом Patriot, и обвинила командование ВВС в попытке скрыть этот факт.

Безуглая утверждает, что причиной трагедии стала дискоординация между подразделениями, и что военные пытались замолчать инцидент, пока информация не просочилась в западные СМИ.

В ответ на обвинения Олещук пригрозил Безуглой судом, однако это не помогло ему сохранить свой пост.

Напомним, что о крушении F-16, которое произошло 26 августа, первой сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, самолет не был сбит, а упал из-за ошибки пилота.

Лишь после этой публикации украинские военные официально признали потерю F-16 и гибель пилота.

Скандал вокруг крушения истребителя и последовавшая за ним отставка Олещука поднимают вопросы о состоянии украинской армии, а также о том, как эффективно она использует военную помощь от Запада.