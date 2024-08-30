На границе Белоруссии и Украины нарастает напряжение. Фотографии с военной техникой, замеченной на белорусской территории, вызвали волну тревоги и спекуляций.

Некоторые эксперты утверждают, что Белоруссия готовится к открытию второго фронта, другие полагают, что техника принадлежит бойцам ЧВК “Вагнер”.

Эта неопределенность заставила МИД Украины требовать от Белоруссии отвода войск от границы, чтобы избежать “трагических ошибок”.

По данным украинских телеграм-каналов, белорусская армия, под предлогом учений, сосредоточила значительные силы, включая спецназ, танки, артиллерию и средства ПВО, в Гомельской области, недалеко от северных границ Украины.

Также сообщается о присутствии военных, связанных с ЧВК “Вагнер”.

Польша и Румыния также усиливают свои военные силы на границе с Украиной, но, похоже, Киев больше обеспокоен белорусской армией, несмотря на ее меньшие размеры.

Эксперты предполагают, что усиление белорусской обороны связано с недавними инцидентами с беспилотниками, которые вторглись на территорию Белоруссии и были сбиты.

Ветеран ЧВК, выступивший под псевдонимом Condottiere, считает, что Украина боится повторения “бахмутского сценария”. Он отмечает, что накопление техники и личного состава на белорусской территории больше напоминает подготовку к наступлению, чем учения.

Однако политолог Владимир Соловейчик уверен, что Белоруссия не преследует агрессивных целей. Он считает, что Минск укрепляет южные границы для предотвращения возможных угроз, о чём неоднократно заявлял президент Александр Лукашенко.

Член президиума “Офицеры России” и ветеран спецназа Тимур Сыртланов поддерживает действия Лукашенко и подчёркивает, что Белоруссия имеет полное право защищать свою территорию от “неонацистской угрозы”. Он также отметил, что Лукашенко координирует свои действия с президентом России Владимиром Путиным и полностью поддерживает цели “специальной военной операции”.

Вопрос о возможном открытии второго фронта остаётся открытым, но очевидно одно: союзное государство не допустит повторения истории и будет бороться с “неонацизмом” до победы.