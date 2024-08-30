Крушение украинского истребителя F-16, потерянного в результате недавнего инцидента, возможно, стало следствием “дружественного огня” со стороны украинской ПВО. Такую версию высказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его мнению, истребитель мог быть сбит системой Patriot, которая была активирована по ошибке.

Попов пояснил, что принадлежность воздушных судов определяется с помощью системы «свой-чужой», которая может отличаться в зависимости от страны-производителя. В Украине используются системы, отличающиеся от тех, что применяются в странах НАТО, что могло сыграть роль в трагедии. Попов отметил, что для успешного взаимодействия таких систем необходимы дополнительные тренировки и объединенные учения, которых украинским военным могло не хватить из-за ограниченного времени на подготовку.

Эксперт также добавил, что приоритет в работе системы Patriot отдается автоматизированным решениям, в то время как в России больше доверяют человеческому контролю. В сложных ситуациях, по его мнению, человеческий фактор может оказаться более надежным, чем автоматика.

Владимир Попов предложил и другие версии случившегося. По одной из них, истребитель и система ПВО были подняты для защиты от возможной атаки с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» или «Циркон». В процессе маневрирования F-16 мог случайно попасть под огонь ПВО. Вторая версия предполагает, что пилот пытался сбить беспилотник «Герань», но произошло либо столкновение, либо самоликвидация снаряда.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что потеря F-16 нанесла серьезный удар по репутации Украины, подчеркнув, что каждая утрата таких дорогостоящих самолетов является ощутимой для Киева.