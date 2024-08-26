Украинский депутат Артём Дмитрук, представляющий партию «Слуга народа», заявил, что украинские силовики безуспешно пытались задержать его в Киеве и Одессе. По словам Дмитрука, правоохранители даже обыскивали монастыри, но найти его не смогли. Парламентарий утверждает, что ему угрожает не только арест, но и возможное убийство, организованное спецслужбами.

В своём телеграм-канале Дмитрук сообщил, что один из планов силовиков включал его ликвидацию под предлогом оказания сопротивления при задержании. Он добавил, что за убийство ему якобы обещали награду за заслуги перед Родиной.

Дмитрук не раскрывает своё текущее местоположение, однако опроверг слухи, распространяемые украинскими СМИ, о его бегстве в Молдавию. Ранее он уже заявлял, что стал мишенью для властей из-за критики запрета Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, за его устранение уже взялись несколько преступных групп, действующих по указанию властей.

Дмитрук настаивает, что угроза его жизни и свободе реальна, и объясняет это своей активной позицией против политики Киева в отношении УПЦ.