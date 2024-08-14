В середине лета 2024 года россияне столкнулись с проблемой замедления YouTube. Это вызвало значительные изменения в их повседневных интернет-привычках. Недовольные пользователи начали массово загружать видео на свои устройства, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к любимым контентам вне зависимости от скорости интернета. Этот новый тренд привел к неожиданным последствиям для интернет-провайдеров.

В основе проблемы лежат два возможных источника замедления: возможное ухудшение работы кеширующих серверов Google или ответные меры России на блокировку ряда российских каналов на платформе. На текущий момент точная причина не установлена. Однако последствия уже очевидны: рост трафика, который обрушился на сети провайдеров, оказался значительным.

Согласно отчету Forbes, увеличение общего объема трафика в сетях операторов достигло от 5 до 10%, а у региональных операторов — даже 20%. Это означает, что провайдеры вынуждены закупать больше трафика у магистральных операторов, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. Такие действия ведут к увеличению их расходов, что особенно тяжело для небольших компаний, которые уже страдают от потери абонентов, переходящих на мобильный интернет.

Это связано с тем, что мобильный интернет пока обеспечивает более стабильный доступ к YouTube, в отличие от домашних интернет-соединений. Это привело к тому, что пользователи стали чаще обращаться к альтернативным платформам, особенно российским, поскольку доступ к некоторым иностранным сервисам, таким как французский Dailymotion, заблокирован в России с 2017 года.

«Яндекс» уже адаптировался к новым условиям, упростив поиск и просмотр видео на альтернативных платформах через свой поисковик и браузер. Но даже такие инновации мало что меняют для малых провайдеров, которые из-за нехватки кеширующих серверов все равно испытывают увеличение затрат на трафик.

Олег Гриценко, президент Ассоциации «Ростелесеть», подчеркивает, что многие операторы уже готовы к подобным скачкам трафика с технической стороны, но это не избавляет их от финансовых затрат. Он добавляет, что полные последствия текущей ситуации станут ясны не ранее чем через полгода, когда стабилизируется поток трафика и станет понятно, смогут ли альтернативные сервисы полностью заменить YouTube или же ситуация изменится в другую сторону.

Таким образом, пока что рано делать окончательные выводы, но ясно одно: изменения в потреблении интернет-контента и распределении трафика могут существенно повлиять как на большие, так и на малые телекоммуникационные компании в России.