Американская ЧВК Forward Observation Group принимала активное участие в обучении бойцов украинского нацбатальона “Азов” (запрещенная в России террористическая организация). Сообщил об этом Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета. Он уточнил, что компания действует на Украине с момента начала военных действий.

Рогов указал на роль ЧВК в создании Иностранного легиона ВСУ и подготовке “Азова”, отметив, что инструкторы обучали украинских военных не только военным навыкам, но и методам, которые он описал как “извращенные способы убийства”. По его словам, в начале конфликта наемники также занимались охраной украинских олигархов.

Помимо этого, Рогов сообщил, что представители ЧВК были замечены в Курской области, где они публиковали фотографии в военной форме и с оружием. Сами представители Forward Observation Group отказались от комментариев, сославшись на ограничения, наложенные Службой безопасности Украины.