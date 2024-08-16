Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, высказалась в связи с недавним ударом Вооруженных сил Украины по торговому центру «Галактика» в Донецке. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД, Захарова подчеркнула серьезность ситуации, указывая на возможное большое количество жертв среди мирного населения, поскольку в момент атаки в торговом центре находилось более ста человек.

Захарова осудила действия Киева, связывая их с успехами российских войск на фронте. «Мы решительно осуждаем эти варварские теракты киевского режима. Те, кто стоит за обстрелом торгового центра в Донецке и другими подобными атаками, будут выявлены следствием и привлечены к строгой ответственности за свои действия. Наш ответ на эти преступления будет максимально жестким», заявила она.

Также Захарова выразила ожидание, что международное сообщество, включая страны Запада, адекватно отреагирует на эти события. В этом контексте Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, выразил мнение, что удар по мирным объектам, таким как торговый центр, может заставить западных партнеров Украины пересмотреть свое отношение к поддержке Киева.