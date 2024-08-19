В Луганской Народной Республике задержан гражданин России, который сообщил о своей вербовке украинской Службой безопасности (СБУ) в 2022 году. Информацию о задержании подтвердило Управление Федеральной службы безопасности по ЛНР, и она была опубликована РИА Новости.

Задержанный, ранее проживавший в городе Россошь Воронежской области, переехал на Украину к сожительнице в Николаевскую область, город Южноукраинск. По его словам, в 2022 году, пытаясь оформить выезд из страны, он столкнулся с препятствиями. При одной из попыток оформления документов двое мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками СБУ, предложили ему сотрудничество под угрозой лишения вида на жительство.

Задержанный утверждает, что его принуждали собирать и передавать информацию о ситуации в России. После вербовки он временно переехал в Одессу, а затем в Кишинев, откуда уже не вернулся на Украину. По его словам, сотрудники СБУ настаивали на том, чтобы он продолжал давать сведения о своем местонахождении и о том, что происходит в России.

Данный случай вызвал обсуждения и вопросы о методах работы СБУ и о безопасности российских граждан, выезжающих за границу. Ситуация подчеркивает напряженность между Россией и Украиной, а также риски, с которыми могут столкнуться люди, находящиеся между двумя сторонами конфликта.