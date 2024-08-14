В деле о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка Лариса Долина, появились новые подробности. По данным ТАСС, задержана 53-летняя Анетта (имя изменено), уроженка Кирова. Женщину подозревают в содействии преступной группе, обокравшей певицу. Арест произошел в подмосковной Балашихе, и в настоящий момент Анетта находится в СИЗО.

Информация о роли Анетты в мошеннической схеме распространяется в Сети. Предполагается, что она выполняла обязанности курьера: получала деньги от Долиной и передавала их мошенникам. Помимо этого случая, Анетта также подозревается в аналогичном преступлении, где она якобы присвоила 2,7 миллиона рублей от пенсионерки.

Профессиональная деятельность Анетты связана с йогой и пилатесом — она является инструктором. В своём личном блоге женщина активно делится фотографиями с тренировок. В её личной жизни недавно произошли изменения: после развода с мужем, с которым прожила 20 лет, её несовершеннолетних детей — 17-летнего сына и 14-летнюю дочь — взял к себе отец детей.