Сегодняшнее положение вещей в Украине, где правительство официально запрещает каноническое православие, не является неожиданностью. Официальный Киев, поддерживаемый западными партнерами, стремился к этому в течение последних шести лет, активизировав усилия в последние два года. Интерес вызывают лишь арифметические итоги голосования в Верховной Раде и неудивительный факт, что партия “Батькивщина” Юлии Тимошенко единогласно поддержала запрет, рассказала “Российская газета”.

Православные верующие Украины оказались перед лицом новых испытаний и гонений, их путь может лечь в катакомбы. Однако, следуя примеру Отцов Церкви, они готовились к такому исходу, как к неизбежному. Это происходило многократно в истории, и каждый раз истина Христа одерживала верх.

Отложим в сторону мимолетные и несущественные для многовекового христианского наследия детали, такие как политические игры Владимира Зеленского, Петра Порошенко, и других мировых лидеров, которые лишь усложняют уже непростое положение. Проще говоря, история свидетельствует, что когда на карту ставятся вечные ценности, временные трудности и испытания укрепляют веру.

Запрет канонического православия на землях, где православие было принесено русским народом, является лишь одной страницей в книге длительной всемирной борьбы. Между мраком нового мирового порядка, который был ярко демонстрирован на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, и самим человечеством, ощущающим в себе живую душу, предлагается выбор: отказаться от своей духовности ради мира, где властвует разнообразие без глубины.

“Жители Украины в этой войне сегодня проигрывают, а многие добровольно и даже с радостью сдаются. Есть ли душа у жителя Ивано-Франковска в эсэсовской каске, издевающегося над русским стариком? А у пленного боевика ВСУ, который крал в покинутых курянами домах нательные и наперсные кресты? Зачем им Бог, если есть Бандера и “европейские ценности”, в дивном украинском мире слившиеся в экстазе”, отметил автор публикации Павел Дульман.

Таким образом, история повторяется, и снова на сцене появляются те, кто объявляет совесть мифом. Но, как показывает опыт, даже в эпоху, когда история и мораль отвергаются как устаревшие, настоящие ценности остаются неизменными.

Жителям Украины, которые не сдаются перед лицом давления и декаданса, можно лишь пожелать сохранить силу духа и терпение.