На передовой, где идет специальная военная операция, есть необычный боец. Это не человек, а кот по имени Дизель. Он служит в зенитно-ракетной батарее челябинской группировки “Отважные”. Дизель настоящий герой, он защищает военных от мышей и крыс, которые могут испортить запасы.

Военные очень любят своего кота-товарища. Они заботятся о его безопасности и даже купили ему бронежилет, изготовленный на заказ.

Один из бойцов на видео рассказал, что у Дизеля как раз перекус, он есть армейский паек. При этом даже во время обеда он не снимает бронежилет, так как его безопасность имеет огромное значение для всего подразделения.

Дизель попал в батарею в июле этого года и сразу стал талисманом для военных. Бойцы уверены, что Дизель приносит им удачу и помогает им справиться с трудностями боевых действий.