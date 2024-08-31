Япония передумала субсидировать переезд невест в сельские районы

В пятницу (30 августа) японское правительство отменило планы по финансовому поощрению женщин к переезду в сельские районы с целью замужества. Причиной этого стал шквала критики от интернет-пользователей, посчитавших финансовую инициативу властей дискриминационной и нетактичной. Источник: Mainichi Shumbun.

Первоначально правительство страны Восходящего солнца планировало материально стимулировать переезд потенциальных невест в сельские районы, расширив масштабы существующей программы, в рамках которой тем, кто переезжает из столичного региона Токио и принимается работать в других частях Японии, выплачивается до 600 000 иен (свыше 370 тыс. руб.) на человека.

План состоял в том, чтобы отменить обязательность требования о трудоустройстве, а также мотивировать японок на поиск партнеров за пределами Большого Токио, чтобы связать себя узами брака.

Однако едва детали этого плана властей Японии были освещены местными СМИ, в японском сегменте интернета возник шквал негативных комментариев, наподобие «Они думают, что женщин можно купить за деньги?» или «Они пытаются «использовать» женщин».

Критика плана по материальному стимулированию невест также прозвучала из правительства премьер-министра Кисиды. «Если мы попытаемся мотивировать людей переезжать для брака в регионы и оставим коренную причину проблемы без внимания, это будет неправильно», – заявила Вакако Ята, советница премьер-министра.

Некорректная инициатива

Выступая на пресс-конференции в минувшую пятницу, министр возрождения регионов Ханако Дзими (на изображении) заявила, что поручила чиновникам «пересмотреть» план.

«Мы внимательно выслушаем голоса граждан, испытывают трудности из-за разницы в доходах между мужчинами и женщинами, гендерных предрассудков и других причин, и примем меры», – сообщила она.

Правительство Японии пытается остановить отток населения в городские агломерации, таких как Токио. Между тем недавняя пандемия повысила привлекательность сельских районов, предоставив людям больше гибкости в том, как и где они могут работать.

Тем не менее, чрезмерная концентрация городского населения остается проблемой: по данным японского правительства, в 2023-м для Токио чистый приток составил порядка 68 000 человек. Из числа новоприбывших около 37 000 были женщинами.

Доля одиноких мужчин в сельской местности выше, чем в городах островного государства, отчасти потому, что все больше японок предпочитают обустраиваться в Токио, а не возвращаться в свои родные населенные пункты.

Япония является одной из быстро стареющих стран в мире, рождаемость в стране снижается с каждым годом. Эту тенденцию отражает тот факт, что все больше японце предпочитают не вступать в брак вообще, либо начинать супружеские отношения в более старшем возрасте.