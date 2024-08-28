Попытки Вооруженных сил Украины использовать американские ракеты ATACMS на территории России, по мнению экспертов, не принесут значительных результатов. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова американского чиновника, эффективность этих атак будет минимальной.

Россия, адаптировавшись к текущим условиям, предприняла меры для защиты своей авиации. Около 90 процентов российских самолетов были перемещены за пределы досягаемости ракет ATACMS, что значительно снижает их угрозу. Эти данные были получены от разведки США и подтверждают, что Россия успешно минимизировала возможные потери.

Кроме того, несмотря на увеличение производства ракет ATACMS, их запасы в США остаются ограниченными. В связи с этим Пентагон может передать Киеву лишь ограниченное количество этих ракет, что также снижает их боевую эффективность.

В ночь на 16 августа Украина предприняла попытку атаковать Крымский мост, запустив 12 ракет ATACMS, но силы противовоздушной обороны России успешно отразили эту атаку.

Таким образом, использование ракет ATACMS против России сталкивается с серьёзными ограничениями, как в плане количества боеприпасов, так и в связи с адаптацией российских сил к этим угрозам.