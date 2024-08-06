Российские бойцы успешно отразили попытку вооруженных сил Украины высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области. Подробности сообщают авторы Телеграм-канала WarGonzo.

«ВС РФ отбили украинский десант на Тендровской косе», – написали авторы Телеграм-канала.

Утром 6-го августа украинский десант попытался высадится на берег Тендровской косы, расположенной в Херсонской области. Однако российские военнослужащие встретили противника боев, потопив 3 из 12 катеров ВСУ. В итоге уцелевшие украинские лодки приняли решение отступить, так и не сумев провести высадку десанта.

Примечательно, что в апреле текущего года командование ВСУ уже предпринимало попытку провести высадку десанта на берег Тендровской косы. Тогда данная попытка также закончилась для противника неудачно.

Авторы Телеграм-канала также сообщают о попытке украинских боевиков прорваться на территорию Курской области в Кореновском и Суджанском районах. Противника встретили огнем пограничные службы и подразделения ВС РФ. В результате боестолкновения противник понес потери и вынужден был отступить.