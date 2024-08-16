Взрывы прогремели в Киеве, Кличко заявил о работе ПВО

В ночь на пятницу, 16 августа, Киев вновь оказался под угрозой воздушной атаки. Виталий Кличко, мэр украинской столицы, сообщил в своем Telegram-канале о серии взрывов, которые раздались в городе. Его краткое сообщение “Взрывы в городе” вызвало волну беспокойства среди киевлян, которые уже не раз сталкивались с подобными угрозами.

Позже Кличко уточнил, что взрывы были связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что срабатывание ПВО — это часть защиты города от возможных воздушных ударов, и призвал жителей оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет объявлено об окончании тревоги.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве ранее, и сирены, как обычно, стали сигналом для жителей, чтобы они немедленно искали убежище. В условиях продолжающегося конфликта, киевляне уже привыкли к таким мерам предосторожности, но каждое новое объявление тревоги всё равно вызывает тревогу и напряжение.