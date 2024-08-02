Президент Сербии Александр Вучич возмущенно высказался о допуске мужчин на женский турнир по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — цитирует сербского лидера РИА Новости.

Напомним, в 1/8 финала боксерского турнира 1 августа в поединке сошлись представительницы Италии и Алжира – Анджела Карини и Иман Хелиф. Последняя при этом не прошла гендерный тест перед боем.

Против мощных ударов Хелиф итальянка сумела выстоять только 46 секунд. После этого она сама снялась с поединка и, не сдержав эмоций, расплакалась.

В 2023 году представительницу Алжира сняли с чемпионата мира по боксу в Индии. Почему она была допущена к поединку на Олимпиаде, провалив тест, еще предстоит выяснить.