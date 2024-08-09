Военные журналисты Александр Коц и Евгений Поддубный выразили обеспокоенность по поводу возможного доступа ВСУ к дорожным и частным камерам в Курской области. Они призвали к немедленному отключению всех камер в регионе, чтобы предотвратить возможное отслеживание передвижения российских войск.

По словам Коца, на трассе от Рыльска до Курска камеры активно работают, что может угрожать безопасности. Его коллега Поддубный подтвердил, что в 2022 году в Севастополе аналогичная ситуация с камерами была использована ВСУ для координации дрон-атак.

В связи с этим Поддубный настаивает на отключении камер не только на ключевых объектах, но и на частных домах, чтобы избежать любой возможности слежения и координации атак со стороны Украины.