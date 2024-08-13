Военный корреспондент Александр Сладков в своем анализе указывает на интересный аспект нынешних боевых действий в Курской области, сравнивая их с тактикой, которую российские войска применяли в 2014 году в Дебальцево. Согласно его словам, украинские войска, используя слабые места в обороне, эффективно проникают в тылы российских войск и создают угрозу окружения.

Сладков выразил удивление по поводу того, что российская сторона не смогла организовать надежную оборону Курской области, сравнивая текущую тактику с “мобильной обороной”, где российские силы, подобно вратарю в настольном хоккее, быстро перемещаются из стороны в сторону, в то время как противник обходит их.

Журналист также отметил, что сейчас ситуация начинает стабилизироваться благодаря приближению резервов. Это напоминает ему о тактике, которую российские войска использовали в Дебальцево, когда успешно разрывали оборону ВСУ.

Сладков напоминает о богатом наследии российского военного искусства, вспоминая выдающихся полководцев прошлого — Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова и Георгия Жукова. Он призывает российское командование к проявлению стратегического и тактического мастерства для вытеснения противника с территории России и достижения победы.