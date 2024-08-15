В городе Волчанск произошла трагедия, унесшая жизни двух мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из зоны конфликта с помощью российских военных. О происшествии сообщил Андрей Медведев, журналист и депутат Московской городской думы, в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные, используя беспилотник, обнаружили двух мужчин, скрывшихся в подвале. Они сумели передать сигнал бедствия, написав «SOS» на листе железа. Один из мужчин был ранен. Российские разведчики с помощью дрона доставили пострадавшим воду, аптечку и записку с предложением следовать за беспилотником до безопасного места.

Медведев отметил, что мужчины последовали за дроном, надев белые футболки, чтобы подчеркнуть свой мирный статус. Однако, когда они двигались в направлении российских позиций, дрон Вооруженных сил Украины заметил их и, по предположению Медведева, украинские боевики атаковали их, приняв за угрозу или подозревая в предательстве. Это страшное событие подчеркивает острую опасность, которой подвергаются мирные граждане в условиях военных конфликтов.