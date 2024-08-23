В ночь на 23 августа в городе Кременная Луганской Народной Республики, произошел инцидент с использованием гексакоптера “Баба Яга”. Боевики ВСУ задействовали его, чтобы прикрепить флаг Украины на местную телевизионную вышку. О попытке поднятия флага сообщил Юрий Юров, депутат Народного совета республики, в своем Telegram-канале.

«Рано утром около 04:00 по московскому времени, враг пытался использовать дрон “Баба-яга” для прикрепления флага Украины к нашей телевышке с помощью магнитов. Операция была неудачной. Трофейный флаг теперь находится под охраной», написал Юров.

Этот случай напоминает другой инцидент, который произошел в Алешках Херсонской области, где сотрудники российских вооруженных сил использовали дрон для снятия украинского флага с водонапорной башни после подобной провокации со стороны пособников ВСУ.